استقبال مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية وفد الأمم المتحدة المعني بالإعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 03:28 مساءً - استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية، اليوم مايو ٩ الجاري، وفد الأمم المتحدة المعني بالإعداد للمنتدى الحضري العالمي المقرر عقده في مصر خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم مناقشة اتفاقية المقر المتعلقة بعقد الحدث العالمي. هذا، وضم وفد الأمم المتحدة كل من الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكبير موظفي المنظمة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان.