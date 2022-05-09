محافظ الجيزة: توريد 12 ألف طن قمح للشون والصوامع (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الجيزة انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يوميا.

وأشار راشد إلى أن المحافظة تستهدف هذا العام استقبال 120 ألف طن، موضحا أن السعة التخزينية لكل الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، والتى تضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بفيصل بحى بولاق الدكرور والشركة العامة للصوامع والتخزين بحى شمال الجيزة للوقوف على أعمال توريد محصول القمح موسم 2022 وجهود التخزين والحفظ.



واطمئن محافظ الجيزة على تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين وانتظام صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بهم فى المواعيد المحددة، مؤكدا أن الدولة وضعت كل التسهيلات لتشجيع المزارعين على توريد القمح.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على مواقع الاستلام والتخزين خلال عمليات التوريد وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين، مؤكدا ضرورة التأكد من سلامة التخزين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة.

كما وجه محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة بنطاق الصوامع والشون لتيسير عمليات النقل والتوريد وحركة السيارات المترددة على تلك المنشأت.

وأشار المحافظ بأن غرفة العمليات تتلقى أية شكاوى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء أحمد ضيف صقر رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ طلعت حسن مدير مديرية التموين والمهندس أسعد منادى مدير مديرية الزراعة ورؤساء أحياء الهرم بولاق الدكرور وشمال الجيزة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.