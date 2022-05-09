أبرز مشروعات «حياة كريمة» فى مركز أطفيح بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت مؤسسة (حياة كريمة) على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) صورا من أنشطتها خلال الفترة الماضية. وأكدت (حياة كريمة) مواصلة العمل والبناء وتقديم الدعم لأهالينا فى كل مكان.

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