جاء ذلك خلال تفقد السفير حسام عيسى، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية فى مدرسة "الشجرة العربية"، التابعة للبعثة التعليمية المصرية فى السودان، فى حى الشجرة بالخرطوم.
ولفت عيسى إلى المستوى المميز لمدرسة الشجرة، حتى فيما يخص الأنشطة الرياضية التى يمارسها الطلبة، مقدما الشكر لأعضاء البعثة التعليمية المصرية، والقائم بأعمال رئيسها صلاح الدين محروس، على المستوى الجيد الذى يقدمونه للطلبة من مصر والسودان، مؤكدا دعمه للبعثة فى رسالتها الهادفة.
من جانبه، عرض القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، على السفير حسام عيسى، خطط تطوير العملية التعليمة فى مدارس البعثة، موضحا أن المدرسة تضم 550 طالبا فى مختلف مراحل التعليم، من الأساس إلى الثانوى.
وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية على مستوى مدارس البعثة المصرية، يبلغ 95 طالبا، من بينهم 35 طالبا فى مدرسة "الشجرة العربية"، معربا عن سعادته بزيارة السفير المصرى للمدرسة التى تعتبر من أقدم وأعرق المدارس فى دولة السودان، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة جيدة جدا.
وكان فى استقبال السفير حسام عيسى، كل من القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، ومدير المراحل التعليمية حسن القاضى، ومدير مدرسة الشجرة صلاح غيث، وعدد من قيادات ومدرسى البعثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى السودان يشيد بانتظام امتحانات الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.