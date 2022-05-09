سفير مصر فى السودان يشيد بانتظام امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى بانتظام إجراءات الامتحانات للشهادة الإعدادية، وبالمستوى التعليمى الذى يقدم للطبة المصريين والسودانيين فى كل المراحل، سواء فى مرحلة التعليم الأساسى أو الثانوى، مشيدا بالتطوير الملحوظ فى طرق التعليم فى مدارس البعثة المصرية، وعن رضاه بهذا المستوى المميز.





جاء ذلك خلال تفقد السفير حسام عيسى، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية فى مدرسة "الشجرة العربية"، التابعة للبعثة التعليمية المصرية فى السودان، فى حى الشجرة بالخرطوم.

ولفت عيسى إلى المستوى المميز لمدرسة الشجرة، حتى فيما يخص الأنشطة الرياضية التى يمارسها الطلبة، مقدما الشكر لأعضاء البعثة التعليمية المصرية، والقائم بأعمال رئيسها صلاح الدين محروس، على المستوى الجيد الذى يقدمونه للطلبة من مصر والسودان، مؤكدا دعمه للبعثة فى رسالتها الهادفة.

من جانبه، عرض القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، على السفير حسام عيسى، خطط تطوير العملية التعليمة فى مدارس البعثة، موضحا أن المدرسة تضم 550 طالبا فى مختلف مراحل التعليم، من الأساس إلى الثانوى.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية على مستوى مدارس البعثة المصرية، يبلغ 95 طالبا، من بينهم 35 طالبا فى مدرسة "الشجرة العربية"، معربا عن سعادته بزيارة السفير المصرى للمدرسة التى تعتبر من أقدم وأعرق المدارس فى دولة السودان، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة جيدة جدا.

وكان فى استقبال السفير حسام عيسى، كل من القائم بأعمال رئيس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، ومدير المراحل التعليمية حسن القاضى، ومدير مدرسة الشجرة صلاح غيث، وعدد من قيادات ومدرسى البعثة.