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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696583/أيمن-أبو-العلا-يهاجم-الحكومة-مصممة-تضعنا-في-حرج-أمام-الجهات-الدولية

أبدى الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على عدم التزام الحكومة أمام البرلمان بالتقارير النصف سنوية بخصوص الاتفاقيات الدولية.

دوت الخليج

أيمن أبو العلا يهاجم الحكومة: «مصممة تضعنا في حرج أمام الجهات الدولية»

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، بتاريخ 16/9/2021.

وقال النائب: الحكومة مصممة تضعنا في حرج أمام الجهات الدولية، لأن هناك تقاعس من الحكومة لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أنه يعلق الموافقة على الاتفاقية لحين موافاة مجلس النواب بتقارير نصف سنوية عن الآداء المتعلق بالتأمين الصحي والاتفاقيات الدولية.

وأشار النائب أيضا، إلى أن المادة السادسة من قانون التأمين الصحي الشامل، أقرت بضرورة عرض أي اتفاقيات دولية على هيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الاتفاقية محل النقاش لا يوجد ما يوضح عرضها على الهيئة.

وشدد أبو العلا، على ضرورة عرض الاتفاقية أولا قبل الموافقة عليها على هيئة التأمين الصحي، تنفيذا للقانون.

اتفاق تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/9/16.