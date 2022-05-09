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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696577/برلماني-يوجه-الشكر-للرئيس-للافراج-عن-البحارة-المصرين-فى-اليمن

وجه النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب التحية والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي للافراج عن البحارة المصريين فى اليمن، واعادتهم إلى الوطن سالمين، قائلا: “كل الشكر الى القيادة السياسية والامنية للحفاظ عل ابناء مصر”.

دوت الخليج

برلماني يوجه الشكر للرئيس للافراج عن البحارة المصرين فى اليمن

وأكد “قريطم” خلال الجلسة العمة لمجلس النواب المنعقدة الان ،لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء ، ان مصر تسعي بكل قوة لتحسين العلاقة مع الدول الافريقية لاستعادة دورها الرائد على مرالعصور.

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر تعمل على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية فى افريقيا، بجانب دعم رجال الاعمال للتعريف باهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية مشيرا الى ان الخارجية المصرية تلعب دورا محوريا فى افريقيا، حيث يعتبر التعامل الاقتصادي من الاهداف الرئيسية لاستعادة علاقاتها مع افريقيا على مر العقود طويلة السابقة، معلنا موافقته على التقرير من حيث المبدأ.

وصول البحارة المصريين الـ٢٠ لأرض الوطن بعد تأمين الأفراح عنهم باليمن

وكان قد وصل البحارة المصريين ال٢٠ الذين تم تأمين الإفراج عنه باليمن إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم الى البلاد بتوجيهات رئاسية.

وكانت التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجهات المعنية ركزت على سرعة انهاء ازمة البحارة المصريين باليمن واعادتهم للوطن سالمين، وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى على إنهاء أزمتهم.