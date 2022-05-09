دوت الخليج ينشر نتيجة قرعة الحج للعاملين بالأوقاف - التأشيرات العادية 

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696573/تحيا-مصر-ينشر-نتيجة-قرعة-الحج-للعاملين-بالأوقاف---التأشيرات-العادية

تقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف بالتهنئة للفائزين في قرعة الحج لعام 1443 هجرية، التأشيرات العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالوزارة.

دوت الخليج

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن عدد التأشيرات على نفقتهم الخاصة، على النحو التالي :

أولًا : الأساسيون

1- هشام فؤاد على الشريف ، مدير عام هيئة الأوقاف بسوهاج، وقد تم اختياره بالتزكية، كونه الوحيد من الإداريين المتقدمين للقرعة.

2- الشيخ محمد السيد محمد عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف شبين الكوم بمديرية أوقاف المنوفية.

3- الشيخ محمد علي عبد الله خليفة إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة.

4- الشيخ عمرو محمد مرسي محمد إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

5- الشيخ محمود رمضان السيد أحمد عيسى إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

ثانيًا : الاحتياطيون

1- الشيخ ربيع محمد سليم سليم إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المعادي بمديرية أوقاف القاهرة.

2- الشيخ هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف منشأة القناطر بمديرية أوقاف الجيزة.

3- الشيخ مكاوي حسين محمد حسين مكاوي إمام وخطيب ومدرس عضو بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح العمل، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء.

وطالبت وزارة الأوقاف، المقبولين بالحضور إلى مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة خلال ٤٨ ساعة لكتابة إقرار من كل منهم بأنه لم يسبق له الحج أصلا، ومن يتخلف يعد معتذرا ويتم الانتقال إلى قائمة الاحتياطي لاختيار البديل.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2414 إبريل حتى يوم الجمعة الموافق 66 مايو.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن:

الثلاثاء الموافق 10/5/2022 - تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر). الأربعاء الموافق 11/5/2022 تقرر - إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء). الخميس الموافق 12/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء). السبت الموافق 14/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).