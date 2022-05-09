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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696570/رئيس-النواب-يهنئ-نائبة-مستقبل-وطن-سحر-البزار-لاختيارها-للالتحاق-ببرنامج-إعداد-القيادات-الشابة-العالمى

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائـبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وذلك بمناسبة اختيارها للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى، بالمنتدى الاقتصادى العالمى بجنيف.

دوت الخليج

رئيس النواب يهنئ نائبة «مستقبل وطن» لاختيارها للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات الشابة العالمى

ويقوم برنامج إعداد القيادات الشابة باختيار الشباب المؤثر فى دول العالم فى مجالات مختلفة، الحكومية، والسياسية، والقطاع الخاص، ومنهم حالياً الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورؤساء وزراء، ووزراء من مختلف دول العالم.

اختيار النائبة سحر البزار من المنتدي الاقتصادي العالمي ضمن قادة العالم الشباب لعام 2022

وكان قد اختارالمنتدي الاقتصادي العالمي World Economic Forum، النائبة الدكتورة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس منتدي البرلمانيبن الشباب الدولي، ضمن الآف المرشحين للانضمام لقائمة قادة العالم الشباب Young global leader لعام ٢٠٢٢.

جاء ذلك فى إطار بند الشخصيات العامة مع قادة حكوميين و برلمانيين تحت سن الـ ٤٠ من دول عدة، حيث تم اختيار ‎وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مكتب رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، و ‎الرئيس التنفيذي للاستراتيجية هيئة الفضاء السعودية، و‎المدعي العام للدولة البرازيل، إضافة إلي ‎وزير التنمية الرقمية لدولة منغوليا.

وتجدر الإشارة إلى أن النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بعد انتخابات أُجريت عن بُعد، لمجلس المنتدى.