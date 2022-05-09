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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696568/تفاصيل-استخراج-جثة-شاب-بعد-دفنها-لوجود-شبهة-جنائية-بقنا-كفه-مبتور

أمرت النيابة العامة بقنا، اليوم الاثنين، استخراج جثة شاب من القبر بعد دفنه منذ أيام، وذلك لوجود شبهة جنائية، بعد شك أفراد أسرته بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوفاة شاب بعد تحويله إلى المستشفى نتيجة حادث ويدعي منتصر محروس، 31 عاما، وذلك قبل أيام من عقد قرانه.

مستشفى قنا الجامعي

تعود أحداث الواقعة إلى أول أيام عيد الفطر المبارك، عندما لفظ شاب يدعى منتصر محروس حو، يبلغ من العمر 31 عاما، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرا بإصابته في حادث موتوسيكل بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات والتي قررت دفن الجثة.

أفراد الأسرة شكت في وفاة الشاب

وقال أحد أهالي القرية، إن أفراد الأسرة شكت في وفاة الشاب، وذلك بعد العثور علي كفه مبتورة وقامت بإخطار الأجهزة الأمنية وطلبها باستخراج الجثمان مرة أخرى وتشريحه، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية ومعرفة سبب الوفاة، وتم الاستخراج والتشريح من قبل الطب الشرعي.