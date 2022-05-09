لليوم الثاني علي التوالي تلقي طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 02:22 مساءً - بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأثنين، وحتى الخامسة مساءُ لليوم الثاني علي التوالي عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ ، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ، أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ، ويتم الطعون يوم الخميس المقبل، علي أن يتم يوم الجمعة 13 مايو الجاري، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجري الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل ، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

ويتابع وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، علي الطبيعة بالقاهرة وعلي مستوي المحافظات ، عملية تقديم طلبات الترشح .

وتفقد سعفان، أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابيا، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة ، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات ، لافتاً إلي أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح ، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و 27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولي، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن .

كما يتابع وزير القوي العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أى معوقات ، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ،ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات .