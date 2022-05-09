حياة كريمة تواصل تنمية سيناء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى سيناء تقدم حياة كريمة، أعمالا غير مسبوقة بهدف تنميتها، كان أبرزها إنشاء تجمع الشياحة السكنى وتطوير المنطقة بالكامل، وبناء 25 منزلًا بدويًا وورشة صيانة وورش حرفية.
كما تم إنشاء أحواض تهدئة لمياه السيول فى تجمع أولاد على ، وبناء سد تحويلى بتجمع العين التابع لقرية القسيمة بالحسنة، ومن المقرر بناء 150 منزلا فى قرى مركزى نخل والحسنة.
وبحسب بيانات رسيمة، حول أعمال مبادرة حياة كريمة فى سيناء، فقد تم رفع كفاءة بئرى 7 و8 لتوفير مياه الشرب للسكان ، وافتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بتكلفة 11 مليون جنيه بقرية الجوفة.
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