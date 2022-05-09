محافظ الشرقية: توريد أكثر من 160 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ - فى بيان اليوم - إلى أنه تم حصاد 243 ألفا و435 فدانا من إجمالى الأراضى المنزرعة بالقمح البالغ مساحتها 423 ألفا و222 فدانا، بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى.

وأوضح أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائيا، يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح؛ لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، ولذا تم الاتفاق مع مديرية الأوقاف بتخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح.

وأضاف غراب أنه تقرر توفير11 ماكينة آلية لحصاد القمح تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50% كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة، وكذلك توفير سيارات لنقل محصول القمح من الحقول للصوامع والشون على نفقة المحافظة، ووقف البطاقات الزراعية للمزارعين، وعدم صرف الأسمدة المخصصة لهم فى حالة عدم التزامهم بتوريد محصول القمح.

وأشار إلى أنه تقرر صرف حصة الأسمدة لكبار المزارعين الذين تبلغ حيازتهم أكثر من 25 فدانا على كامل المساحة ، فى حالة توريدهم جميع كميات القمح المنتجه لديهم، وصرف حوافز تشجيعية لمديرى الإدارات والجمعيات الزراعية الأعلى توريدا.

وفى سياق منفصل، أكد المحافظ، خلال لقائه اليوم مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس الجديد ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية الجدد بمقر مجلس مدينة بلبيس، أن حركة تغييرات رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية الأخيرة جاءت لضخ دماء جديدة وتحسين منظومة العمل وإحداث حراك فى الشارع على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ولمنع التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

واستهل المحافظ الاجتماع - حسب بيان - بالتأكيد على أن مركز بلبيس يُعد من المراكز الكبيرة داخل محافظة الشرقية وبحاجة إلى بذل المزيد من العمل والجهد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من إنجازات؛ لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشهد المركز تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى مرحلتها الثانية داخل المحافظة والتى ستغير شكل الحياه إلى الأفضل.

وشدد المحافظ على ضرورة تواجد المسئول التنفيذى بالشارع والتعرف على احتياجاتهم والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع مدينة بلبيس بإعتبارها تمثل المدخل الرئيسى لمحافظة الشرقية ، مشددا على تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية.

واعتمد محافظ الشرقية حركة تنقلات واسعة تضمنت 37 من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية وذلك لضخ دماء جديدة وبذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.