توريد أكثر من 87 ألف طن قمح لصوامع المنيا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا، أسامة القاضى، إن مراكز استلام محصول القمح وردت حتى اليوم الإثنين، 87 ألفا و104 أطنان منذ بداية موسم توريد المحصول، منها 14 ألفا و882 طنا اليوم، وذلك فى جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.





جاء ذلك خلال استعراض محافظ المنيا تقريرا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، لمتابعة انتظام عمليات استلام المحصول من الموردين والمزارعين. فى سياق آخر، أكد المحافظ أن المشروعات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى يتم تنفيذها ضمن مشروعات "حياة كريمة" تشمل إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى ومحطات رفع صرف صحى وشبكات انحدار ومد وتدعيم للشبكات وتركيب وصلات الصرف الصحى للمنازل بالقرى المستهدفة والبالغ عددها 192 قرية فى 5 مراكز، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار بإجمالى 102 قرية أخرى. جاء ذلك خلال مناقشته الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، منها محطات للصرف الصحى الرئيسة والفرعية، وكذا توفير الأراضى لتلك المحطات بالتنسيق مع جهات الولاية والمتبرع بها من المواطنين، فضلا عن متابعة مستجدات الأعمال لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة. من ناحية أخرى، قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، محمد عزت، إن الوحدة نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائى المخالف وغير المرخص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ أسفرت عن إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف ومن دون تراخيص، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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