بالأسماء.. قائمة المدارس الخاصة المعتمدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أتاحت الوزارة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، للدخول إلى المنصة الامتحانية لخوض تجربة أداء الامتحان من مدارسهم المعلنة فى الكشف المرفق، على مدار اليوم لطلاب الصف الأول الثانوى، وغدا الثلاثاء لطلاب الصف الثانى.

وتنطلق امتحانات نهاية العام الدراسى 2021 - 2022، لطلاب الصف الأول الثانوى بعد غد الأربعاء الموافق 11 مايو، وتنتهى يوم 25 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصف الثانى يوم الخميس 12 مايو وتنتهى فى 26 من نفس الشهر.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم كشفا بأسماء المدارس الخاصة المؤهلة لعقد الامتحانات الإلكترونية، وكان عددها 252 مدرسة فقط، أما اليوم فتضمن الكشف النهائى 372 مدرسة.

امتحانات أولى وثانية ثانوى

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لجأت لهذه الآلية، استجابة لشكاوى عدد من الطلاب بشأن صعوبة الإجابة على الأسئلة المقالية على أجهزة التابلت باستخدام القلم.

ولفت إلى أن الأسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من تقييم المهارات المختلفة لدى الطلاب، والتى لا يمكن قياسها من خلال أسئلة الاختيار من متعدد فقط، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على أسئلة القصة والتعبير فى اللغة العربية.

وأوضح أن الأسئلة المقالية سيجدها الطلاب فى مختلف المواد سواء النظرية مثل اللغة العربية أو العملية مثل الرياضيات، فى الجزئيات التى تحتاج الإجابة عليها إلى خطوات.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

وحذر الوزير الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.

وللتعرف على أسماء المدارس الخاصة المجهزة لعقد الامتحانات الإلكترونية، يمكن الاطلاع على الملف المرفق: