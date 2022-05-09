محافظ المنيا يتابع مشروعات الشرب والصرف الصحى ضمن «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلى دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.
وأوضح المحافظ، ان المشروعات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى يتم تنفيذها ضمن مشروعات "حياة كريمة" تشمل (إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، انشاء محطات رفع صرف صحى، إنشاء شبكات انحدار ومد وتدعيم للشبكات، تركيب وصلات الصرف الصحى للمنازل بالقرى المستهدفة).
ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كل الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.
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