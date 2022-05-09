جدة - نرمين السيد - أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبى سيدعم مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP 27" فى نوفمبر المقبل، كما سيدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشددا على أن التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية سيكون جزءا لا يتجزأ من التعاون القوى بين الجانبين فى الفترة المقبلة.





وأشار برجر، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الإثنين حول "الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى" إلى أن العالم يمر بأوقات صعبة بسبب جائحة كوفيد وتداعيات والعملية العسكرية روسيا فى أوكرانيا. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أنه للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أطلق الاتحاد "مرفق الغذاء" لتلبية الاحتياجات القصيرة والمتوسطة، وخصص ميزانية قدرها 100 مليون يورو لمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: سندعم مصر لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.