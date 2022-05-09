وزير النقل يعلن موعد تشغيل المترو من العتبة إلى الكيت كات

جدة - نرمين السيد - رافق الوزير خلال الجولة باتريك قدرى، رئيس فينسى الفرنسية للإنشاءات والمشروعات الكبرى، التى تقود التحالف المصرى الفرنسى المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والمكون من فينسى وأوراسكوم والمقاولون العرب، وبحضور عصام والى، رئيس هيئة الأنفاق، ورؤساء الشركات المنفذة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A وهى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار، وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر، و37 سلم كهربائى من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة، كما أن المحطة وباقى المحطات مؤهلة لاستقبال ذوى الهمم، حيث يوجد بمحطة ناصر 2 مصعد كهربائى من منسوب الشارع حتى الأرصفة ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياه مخصص إحداها لهم.

واستقل الوزير جرار اختبار السكة لتفقد باقى محطات الجزء الأول والذى يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم، ويشتمل على 4 محطـات نفقية (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات)، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم تنفيذ كل الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.

واطلع الوزير على المخطط الزمنى لمراحل التشغيل التجريبى للجزء الأول 3A تمهيدا لافتتاحه طبقاً الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، والذى يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات [ محطة نفقية (السودان)، و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائرى"، حيث تابع الوزير ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما)، ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)، وكذلك تمت متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذى يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات "3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل والتى توجد بها ماكينة الحفر العملاقة نفرتيتى التى ستبدأ فى التحرك اتجاه محطة جامعة الدول فى 19 مايو الحالى – ومحطة بولاق - ومحطة جامعة القاهرة" وهما محطتين علويتين.

جدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقى – 2 سطحى – 11 علوى)، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مراحل منه بطول حوالى 24 كم:

الأولى: "العتبة – العباسية" بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية.

الثانية: "العباسية – هارون" بطول 7.7 كم و4 محطات نفقية.

الرابعة: بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية"، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة.

ويعتبر الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات، كما أنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً توريد 32 قطارا جديدا مطابقا لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد الركاب بعد افتتاح المرحلة الرابعة، وكذلك بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة، حيث تم توريد 21 قطارا دخل الخدمة منها 13 قطار، كما تم توريد مكونات 6 قطارات تم تجميع أول قطار، وجار إجراء اختبارات المصنع كما يجرى تجميع القطارين الثانى والثالث فى مصنع سيماف، ومن المتوقع أن ينقل الخط الثالث بعد اكتمال تنفيذه حوالى 1.5 مليون راكب / يومياً.

وفى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، أكد الوزير أن هذه الجولة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى إنشاء شبكات النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائى الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف LRT ومشروعى المونوريل، مضيفا أنه تم الاطمئنان اليوم على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والذى يمتد من العتبة حتى الكيت كات، ويضم 4 محطات نفقية للتشغيل التجريبى بدون ركاب منتصف الشهر الحالى، والتشغيل بالركاب منتصف يوليو المقبل، لافتا إلى أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تشغيلها للجمهور تساهم فى تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء.

وقدم الوزير الشكر لأهالى الزمالك وكل الأحياء والمناطق التى تمر بها الأعمال التنفيذية للمترو لتحملهم الضوضاء الناتج عن الحفر وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع، مؤكدا أن هذه المناطق التى يمر بها المشروع بعد تشغيله ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين، مضيفا أنه وجه بإعادة الشىء لأصله فى كل الشوارع التى تمر بها الأعمال التنفيذية للمشروع فور الانتهاء منها لخدمة حركة المواطنين، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع تنفيذ تلك المشروعات الجديدة فإننا ننفذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.