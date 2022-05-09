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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696565/وزير-النقل-الرئيس-السيسي-وجه-بالتوسع-في-إنشاء-شبكات-النقل-الجماعي

تفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، مواقع العمل بالمرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث للمترو، والتي تمتد بطول 17.7كم، يرافقه السيد باتريك قدري رئيس فينسي الفرنسية للانشاءات والمشروعات الكبرى، التي تقود التحالف المصري الفرنسي للمشروع، والمكون من فينسي واوراسكوم والمقاولون العرب، وبحضور اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق ورؤساء الشركات المنفذة.

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15 محطة في الخط الثالث لمترو الأنفاق

وأوضح وزير النقل، خلال جولته، أن المرحلة الثالثة والتي تمتد بطول 17.7 كم، تشتمل على عدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية)، تبدأ من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق، مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية، ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة، مروراً بشارعي البوهي والقومية العربية، وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

وبدأت الجولة بتفقد وزير النقل أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة3A، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو و تقع على مساحة 7100 متر مسطح، ومكونة من 4 أدوار، وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

كما تم تأهيل المحطة وباقي المحطات لاستقبال ذوي الهمم، حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة، و يوجد بالأرصفة بلاطات بارزة؛ لتسهيل حركة تنقلاتهم، كما يوجد بالمحطة عدد 7 دورات مياة مخصص إحداها لهم.

وزير النقل يتفقد محطات الجزء الأول من مترو الأنفاق

استقل الوزير جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول، والذي يمتد من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطات نفقية (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات ) وذلك مرورًا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وشدد الوزير على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة، كما اطلع على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الأول 3A تمهيدًا لافتتاحه طبقاً الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، ويشتمل على 6 محطات «محطة نفقية ( السودان) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري حيث تابع وزير النقل ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج)».

كما تم متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل والتي توجد بها ماكينة الحفر العملاقة نفرتيتي التي ستبدأ في التحرك اتجاه محطة جامعة الدول في 19 مايو الحالي – ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة.

ويعتبر الخط الثالث للمترو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي

وأكد الوزير أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة، واستكمال شبكة مترو الانفاق بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الجر الكهربائى الجديدة مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومشروعي المونوريل.

وأوضح أنه تم الاطمئنان اليوم على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والذي يمتد من العتبة حتى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقية للتشغيل التجريبي بدون ركاب منتصف الشهر الحالي، والتشغيل بالركاب منتصف يوليو القادم؛ لافتًا إلى أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تشغيلها للجمهور تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء

وزير النقل يتوجه بالشكر للأهالي لتحملهم ضوضاء العمل

وقدم الوزير الشكر لأهالي الزمالك وكافة الأحياء والمناطق التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمترو لتحملهم الضوضاء الناتج عن الحفر وإغلاق بعض الشوارع بسبب أعمال تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن هذه المناطق التي يمر بها المشروع بعد تشغيله ستشهد سيولة مرورية كبيرة بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين مضيفا انه وجه بإعادة الشئ لاصله في كافة الشوارع التي تمر بها الأعمال التنفيذية للمشروع فور الانتهاء منها لخدمة حركة المواطنين مشيرا الى ان بالتوازي مع تنفيذ تلك المشروعات الجديدة فإننا ننفذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.