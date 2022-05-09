انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفي بكري بمناقشات فتح اعتماد إضافي للموازنة: لابد من إيقاف المشروعات القومية الكبرى لفترة معينة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696562/مصطفي-بكري-بمناقشات-فتح-اعتماد-إضافي-للموازنة-لابد-من-إيقاف-المشروعات-القومية-الكبرى-لفترة-معينة

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت، لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021/2022، بقيمة 6 مليارات جنيه.

النائب مصطفي بكري يطالب بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت

وقال بكري: لابد من مراعاة الأولويات، والتركيز على احتياجات المواطنين، خصوصا وأن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة سحقت والفقراء في مزيد من المعاناة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي قرر استمرار تنفيذ خطة حياة كريمة، وهو أمر مهم، متابعا: ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف مؤقتا رغم أهميتها.

وأوضح مصطفى بكري، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع سعر طن القمح من ٢٣٠ دولار إلى ٤٩٠ دولار ، وبرميل النفط من ٦٠ دولار إلى ١١٥ دولار، قائلا: وهذا له انعكاس على الميزانية في مصر.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي حفاظا على كيان المجتمع.