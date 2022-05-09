انت الان تتابع تفاصيل خبر كاف يعلن اختيار بيرسي تاو أفضل لاعب في مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696559/كاف-يعلن-اختيار-بيرسي-تاو-أفضل-لاعب-في-مباراة-الأهلي-ووفاق-سطيف-بدوري-أبطال-إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"الكاف"، عن أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وفاق سطيف التي أقيمت أمس الأول السبت في جولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اختيار بيرسي تاو أفضل لاعب في مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتصويت الجماهير.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.