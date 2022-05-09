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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696558/تبلغ- قيمته-6-مليارات-جنيه-البرلمان-يبدأ-مناقشة-فتح-اعتماد-اضافي-للموازنة

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

دوت الخليج

البرلمان يبدأ مناقشة فتح اعتماد اضافي للموازنة

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون والذى ستناقشه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعد قليل، على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد). وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه). فيما نصا المادة الثالثة على الآتى: تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲٫۲۰۲۱ المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إحالة البيان المالي للعام 2022/2023، والذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة، للجنة الخطة والموازنة.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة خطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، إلى مجلس الشيوخ.

وكشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة، وكذلك خطة الدولة عن العام المالي 2022/2023.

البيان المالى لموازنة 2022-2023 فى أرقام

إجمالي مصروفات ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه

إجمالي إيرادات مستهدفة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه

زيادة مخصصات الدعم لـ ٣٥٦ مليار جنيه.. ٤٠٠ مليار جنيه للأجور

٩٠ مليارًا للسلع التموينية و١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات

٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»