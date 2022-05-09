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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696555/تراجع-المعدن-الأصفر-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الإثنين

بعد الزيادة المتواصلة التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية، عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة قياس، بدأت أسعار الذهب في الانخفاض تدريجيًا في السوق المصري، حيث شهدت انخفاضًا بـ25 جنيهًا للجرام، داخل الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية للذهب في البورصات.

دوت الخليج

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، عن أسعار أمس الأحد، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 1175 مقابل 1200 أمس، بانخفاض 25 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الإثنين، 1343 جنيهًا، مقابل 1370 جنيهًا أمس الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما الذهب عيار 21، فسجل اليوم الإثنين، سعر 1175 للجرام، مقابل 1200 جنيهًا أمس الأحد، بانخفاض 25 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18، اليوم الإثنين، 1007 جنيهات للجرام، مقابل 1030 جنيهًا أمس.

سعر الأوقية

وسجل سعر الأوقية، اليوم الإثنين، 1866 دولارًا.

انخفاض عالمي في سعر الذهب

شهدت أسعار المعدن الأصفر، انخفاضًا عالميًا، اليوم الإثنين، منذ بداية التعاملات الصباحية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.68%، مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له، الأمر الذي حث المستثمرين على الاتجاه لشراء الدولار، للبحث عن الأمان والعائد المادي، وسط تخوفات بشأن تباظؤ النمو في الاقتصاد العالمي.

قرار البنك الفيدرالي

الجدير بالذكر، أن البنك الفيدرالي الأمريكي، قررأول أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة قياس، وهي النسبة الأعلى له منذ عام 2000، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، الأمر الذي أثر على أسعار الذهب في مصر.