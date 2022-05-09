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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696553/اليوم-انقطاع-الكهرباء-عن-8-مناطق-بمحافظة-الاسكندرية-بسبب-أعمال-الصيانة

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 8 مناطق في وسط وشرق وغرب المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

دوت الخليج وقالت الشركة، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:- كفر عبده "أمام موزع أبو النواتير".- سيدي بشر" أمام فرع كهرباء سيدي بشر- شارع جلال حماد".- أبو قير "مساكن ضباط طوسون".- الجمرك " خلف قسم اللبان - الفراهدة".- القباري " شارع الإسناوي".- البيطاش "مخبز علاء الدين".- العامرية " خلف السور الكيلو 6.5".- برج العرب "النوادي".

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