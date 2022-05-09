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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696551/ضربها-بخشبه-ورماها-فى-شوالالقبض-على-مواطن-بتهمة-قتل-سيدة-بالجيزة

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جُثة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم)، داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه.

دوت الخليج

«ضربها بخشبه ورماها فى شوال»..القبض على مواطن بتهمة قتل سيدة بالجيزة

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش "المعثور عليها" فأودى بحياتها ، كما أقر بوضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور بإستخدام تروسيكل "بدون لوحات معدنية" تم ضبطه.

هذا وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1204) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن "دقيق أبيض – أرز- سكر")، (333) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (24,468 طن "دقيق – سكر- زيت طعام – أرز – خل – مكرونة– أسماك- أعلاف" – 750 رغيف- 909 عبوة سجائر – 13 إسطوانة بوتاجاز).