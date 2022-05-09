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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696549/شرطة-التموين-تضبط-1204 قضية-تموينية-متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1204) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن "دقيق أبيض – أرز- سكر")، (333) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (24,468 طن "دقيق – سكر- زيت طعام – أرز – خل – مكرونة– أسماك- أعلاف" – 750 رغيف- 909 عبوة سجائر – 13 إسطوانة بوتاجاز).

دوت الخليج

شرطة التموين تضبط 1204 قضية تموينية متنوعة

كما تم ضبط (350) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 29 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع"– 96 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 101 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 40 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 24 قضية توقف عن الإنتاج – 60 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت ( 37,496 طن دقيق بلدى - 50 بطاقة ذكية- ماكينة صرف- 150 رغيف بلدى مدعم ).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط، (22) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,200 طن "سكر تموينى – 5000 لتر مواد بترولية – 15 إسطوانة - 7110 رغيف بلدى مدعم)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (67,254 طن – 8010 رغيف بلدى- 909 عبوة سجائر – 5000 لتر مواد بترولية – 50 بطاقة ذكية- ماكينة صرف- 28 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية قدرها (19,65 طن "دقيق بلدى") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم. ضبط (3,6 طن " أرز أبيض – مكرونة- زيت طعام – دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,4 طن "دقيق أبيض- سكر حر- أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة

ضبط (2 طن "دقيق أبيض- أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالأقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 طن نخالة خشنة) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (120 طن "أقماح مستوردة") ويشتبه فى كونها مخلوطة بأقماح محلية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لطحن الأقماح) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد سيارة - بمحافظة الفيوم) وبحوزته (12,92 طن "أقماح محلية") محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (6 طن "أقماح محلية") محظور تداولها ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب – بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف.

ضبط (3,62 طن "لحوم مجمدة- كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,55 طن "مقطعات لحوم- دهون حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة- بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط (5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصحها الطبيعية ويشكل حطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدلبيس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.