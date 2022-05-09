غدا..ا محاكمة 5 متهمين فى قضية الطالبة " بسنت "

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696546/غداا-محاكمة-5-متهمين-فى-قضية-الطالبة--بسنت

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجورى، جلستها للنطق بالحكم على ٥ متهمين رئيسيين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز الإليكتروني بعد ٥ شهور من وفاتها لاسدال الستار على القضية التي شغلت الرأي العام طوال تلك الفترة.

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محكمة الاستئناف بطنطا، كانت قد قبلت الطعن المقدم من المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود. ع. س»، طالب بالصف الأول الثانوي، ويبلغ من العمر 16 عاما، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى 16 مايو المقبل للإطلاع والمرافعة.

قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

وكان دفاع المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، تقدم بطعن على قرار السجن موكله 5 سنوات، الصادر من محكمة الطفل بطنطا، في 24 مارس الماضي، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، أدهم غانم، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر سعد أبو رية، بسجن سنتين في هتك عرض المجني عليها، وسنة في 3 تهم أخرى، الأولى هي نشر صور للمجني عليها بدون رضاها، والثانية اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، والتهمة الثالثة هي مضايقة المجني عليها من خلال استخدام وسائل الاتصال، بينما برئته في الاعتداء على الحياة الخاصة للمجني عليها.

الصف الثاني الثانوي الأزهري

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى في شهر ديسمبر الماضي، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت، 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة قرية كفر يعقوب بدائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عدد من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم، ونشر صور لها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب».