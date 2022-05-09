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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696545/وفد-المنيا-يشارك-في-تدشين-المشروع-القومي-لتطوير-قرى-الريف-المصري-في-بني-علي

شاركت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة المنيا برئاسة النائب الوفي إيهاب عبد العظيم، في تدشين المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بالوحدة المحلية لمجلس قروي بني علي التابع لمركز بني مزار في المحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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وكانت الوحدة المحلية لقرية بني علي قد نظمت مؤتمرًا لتدشين المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء أسامة القاضي محافظة المنيا، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من قيادات الوحدة المحلية للمركز وقيادات الوحدة المحلية للقرية ورئيس القرية وسكرتير رئيس القرية والدكتورة أسماء عبد القادر مسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا وعلي طنطاوي مسؤول شمال المحافظة بمؤسسة حياة كريمة ورموز العائلات بقرى مجلس قروي شلقام.

وفد المنيا يشارك في تدشين المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في بني علي

وتم الاستماع إلي مطالب واحتياجات أهالي القري بمجلس قروي بنى على، وتم عرض احتياجات كل قرية عن طريق ممثل عن كل قرية، وتم التأكيد على أهمية تنظيم الأعمال وتشكيل لجنة بكل قرية وتوفير الأراضي التي تحتاجها مبادرة حياة كريمة بالقرة؛ لإقامة مشروعات المبادرة عليها.

وتشمل مبادرة حياة كريمة قطاعات أساسية منها الصرف الصحي والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي وتطوير الوحدات الصحية والرصف، واقامه مجمع خدمي ومجمع زراعي بالقري الأم بمركز بني مزار، وإقامة مجمعات صناعية، وهناك العديد من القطاعات التي تشملها مبادرة حياة كريم، وتم تدوين وتسجيل مطالب واحتياجات القرى.

وأكد النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنيا، حرص الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد على دعم المبادرة، ومتابعة تنفيذ أعمالها ومحاولة مساندة الدولة في إزالة المعوقات التي قد تعرقل مشروعات المبادرة بهدف دعم بناء الإنسان المصري والجمهورية الجديدة وتطوير الريف.