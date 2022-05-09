«الصحة» تعلن تقديم خدماتها بالمجان بـ«الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة»

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696544/الصحة-تعلن-تقديم-خدماتها-بالمجان-بـالكشف-المبكر-عن-الأمراض-الوراثية-لحديثي-الولادة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين، عن تقديم خدماتها العلاجية والكشف المبكر والمتابعة الدورية بالمجان، عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

دوت الخليج

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

وناشدت وزارة الصحة، الأهالي بالمبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالمجان؛ للاطمئنان على صحة أطفالهم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «مستقبلنا في صحة أولادنا».

الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا

وأوضحت وزارة الصحة، أن خدمات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، تشمل 19 مرضًا هم:

- قصورة الغدة الدرقية الخلقي.

- تضخم الغدة الكظرية الخلقي.

- أنيميا الفول.

- التليف الكيسي.

- فرط شحميات الدم الوراثي.

- الفينيل كيتونوريا.

- نقص رباعي هيدروبيترين.

- حموضة الدم العضوية.

- ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم.

- ارتفاع الحمض البروبيوني.

- الميثيل مالوني بالدم.

- مرض البول القيقبي.

- ارتفاع التيروزين في الدم "النوع الأول".

- ارتفاع الجالاكتوز في الدم.

- ارتفاع هوموسيستين بالبول.

- ارتفاع الأرجينين بالدم.

- ارتفاع السيترولين بالدم.

- نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل.

- أكسدة الأحماض الدهنية.

- نقص إنزيم البيوتينيداز.

الخط الساخن لوزارة الصحة

توفر وزراة الصحة والسكان، للمواطنين، خدمة الاستفسار عن طريق الخط الساخن، لمن يرغب بمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن المبادرة على رقم 15335، أو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

القوافل الطبية لوزراة الصحة

تطلق وزارة الصحة والسكان، يوميًا، عددًا من القوافل الطبية بمختلف المحافظات؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين في أكثر من تخصص من ضمنها: «النساء والولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - خدمات تنظيم الأسرة والتحاليل والأشعة».