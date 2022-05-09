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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696537/النائب-مجدي-سيف-يتقدم--بالعزاء-للقيادة-السياسه-في-شهداء-غرب-القناة

قدم النائب اللواء مجدي سيف، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، العزاء للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصري الباسلة ولاسر الشهداء ولجموع الشعب المصري، في شهداء الهجوم الإرهابي الخسيس الذي تعرضت له قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء وأدى لاستشهاد ضابط و ۱۰ جنود و اصابة 5 افراد آخرين.

دوت الخليج

النائب مجدي سيف يتقدم بالعزاء للقيادة السياسه في شهداء غرب القناة

وأكد “سيف” أن هذا العمل الارهابي لن يثني الدولة المصرية عن مسيرة التنمية في كافة ربوع مصر بصفه عامه وسيناء بصفة خاصة، ولن يوقف حربها ضد الإرهاب.

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، ولن تمر هذة الجريمة الإرهابية وسيتم الرد عليها بكل قوة وردع، لافتا إلى تضامن المصريين واصطفافهم وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الباسلة.

البرلمان يحيل مشروعي قانونين للجان..القانون المدني وحماية الملكية الفكرية

تجدر الإشارة إلى ان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ،أحال مشروعي قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس ، الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبله الألفي ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والتى كشفت المؤشرات الأولية لها زيادة كبيرة فى حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان الاستماع لبيان وزيرا المالية والتخطيط لموازنة 2022-2023 وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، عن زيادة فى موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة حيث تبلغ مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021 وكذلك زيادة مخصصات التعليم «قبل الجامعي» بـ61 مليار جنيـه لتصـل الى 317 مليار جنيه.