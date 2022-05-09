جانب من فعاليات برنامج ريادة الأعمال بالوادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نفذ فرع المجلسالقومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد فعاليات برنامج ريادة الأعمال

ويتضمن البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقتوالمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ،كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها ،وذلك على مستوى ٢٠ محافظة من محافظات حياة كريمة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادىللمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .