رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الجديد من دورية ”آفاق استراتيجية” الصادرة عن مركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية"، التى تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحمل ملف عددها الخامس عنوان "مستقبل الأمن الأوروبي فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من دورية "آفاق استراتيجية" تم إعداده من قبل نخبة من المفكرين والخبراء والباحثين، سعياً لتقديم العديد من الرؤى والتحليلات حول أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الإصدار الجديد من "آفاق استراتيجية"، يُلقى الضوء على مستقبل الأمن الأوروبي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على منظومة الأمن الجماعى الأوروبي، وكذا بلورة سيناريوهات بشأن التحركات الروسية فى الفضاء السوفيتي السابق، وآفاق الجيش الأوروبي الموحد، مع إفراد ملف خاص للديمقراطية الأمريكية، ومستقبل الدور الأمريكي فى العالم، بالإضافة إلى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية التى تهم الشأن المصرى.

وأضاف الجوهرى أن من بين الموضوعات والملفات المهمة التى تناولها الإصدار الجديد، ما يتعلق بالأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني، إلى جانب تسليط الضوء على دور المجتمع المدنى فى مصر، كشريك أساسي فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، واتساق ذلك مع اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدني فى مصر.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة فى إعداد دورية "آفاق استراتيجية"، ومواكبتها لأهم وأحدث القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما تضمنته الدورية فى إصدارها الجديد من رؤى وتحليلات لتلك القضايا، وخاصة التى نشهدها مؤخراً من حرب روسية أوكرانية ألقت بظلالها على العالم أجمع، وطالت تداعياتها المجتمع الدولى بأسره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دور الرؤى والتحليلات المطروحة من جانب العديد من المفكرين والخبراء والباحثين فى إثراء الحوار والنقاش لأهم القضايا والملفات التى تهم الشأن المصرى، وتداعيات الأحداث والأزمات التى يشهدها العالم حالياً عليه.