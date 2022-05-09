القوى العاملة: صرف 3.2 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 427 شاباً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر، ببدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 3285 عاملاً غير منتظم مسجلاً بالمديرية، بإجمالى 3 ملايين و285 ألف جنيه، فضلا عن صرف منح لهذه الفئة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 8 منحة مواليد بـ 16 ألف جنيه ، وصرف منحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه ، وعمل رعاية صحية لإجراء عمليات جراحية صغري وكبري لـ 4 عمال بإجمالي 8000 جنيه.

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 801 شاباً، كما تم استخراج 248 شهادة قياس مستوى المهارة ، و رخصة مزاولة الحرفة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 250 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوتين .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 164 منشأة ، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 111 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، واستيفاء 53 منشأة ، وبحث شكوي .

كما تلقت المديرية 12 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ودياً ، وإحالة شكوى منها إلى القضاء ، و 12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 178 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهني بدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 20 متدرباً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، وبدء دورتين تدريبيتين فى مجال التفصيل والحياكة بالمركز لـ 40 متدربة .