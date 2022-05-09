لليوم الثانى.. تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابات العمالية

جدة - نرمين السيد - بدأت فى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الإثنين، وحتى الخامسة مساء، لليوم الثانى على التوالى عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة.





وتشمل الانتخابات 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، ويتم تلقى الطعون يوم الخميس المقبل، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يومى 14 و15 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 16 مايو الجارى تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 19 و20 مايو الجارى.

ويتابع وزير القوى العاملة على الطبيعة بالقاهرة وعلى مستوى المحافظات عملية تقديم طلبات الترشح.

وتفقد سعفان، أماكن تلقى الطلبات لـ15 تصنيفا نقابيا، بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقى الطلبات لـ15 تصنيفا نقابياً.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقى الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفا 837 عاملا فى انتخابات المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا على موقع الوزارة حتى الآن.

كما يتابع وزير القوى العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التى تعمل على مدار 24 ساعة عملية تلقى الطلبات دون أى معوقات، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، بحضور مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.