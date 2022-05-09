إعلان الكشف النهائى للمدارس الخاصة المعتمدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، عن الكشف النهائى لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى.





وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للصف الثانى الثانوى الخميس 12 مايو وتنتهى الخميس 26 مايو؛ بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى الأربعاء 11 مايو وتنتهى الأربعاء 25 مايو. وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنها أتاحت الفرصة لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى، للدخول من مدارسهم لخوض تجربة أداء الامتحان من المدارس المعلنة، وفقا للكشف، وذلك على مدار اليوم (لطلبة الصف الأول الثانوى)، وغدا الثلاثاء (لطلبة الصف الثانى الثانوى).

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