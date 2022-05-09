لحظة بلحظة.. وزير القوى العاملة يتابع الترشح للانتخابات النقابية

وبدأت عملية تلقى طلبات الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022 - 2026، على مستوى 27 محافظة، الترشح فى الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وحتى الخامسة مساء.
وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، البريد، البترول، الخدمات الصحية، العلوم الصحية، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، النقل والمواصلات، الغزل والنسيج، الإنتاج الحربى، النقل الجوى، المالية والضرائب والجمارك.
ومن جانبه، قال محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إنه استقبل فى اليوم الأول 429 مرشحا، لـ36 لجنة نقابية فى 9 تصنيفات نقابية على مستوى المرحلة الأولى.
وفى الفيوم، أوضحت هناء محمود عبد الفتاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن المديرية مستمرة اليوم فى تلقى طلبات الترشح لليوم الثانى لـ32 لجنة نقابية، بدون أى معوقات أو مشكلات.
وفى الشرقية، قال أحمد عبد الهادى، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة: إنه تم استقبال 563 طلباً منهم 36 رئيسا، مشيراً إلى أن عملية تلقى الطلبات تسير فى سهولة ويسر.
وأشار حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بقنا، إلى أنه تم استقبال 443 طلب ترشح للانتخابات النقابية فى مرحلتها الأولى فى اليوم الأول أمس، مؤكدا استمرار تلقى الطلبات فى اليوم الثانى، وأن المتقدمين يثنون على سهولة وتنظيم القوى العاملة لتلك العملية.
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