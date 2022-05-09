بسعة تخزينية 265 ألف طن.. 36 موقعا جاهزا لاستقبال القمح بالغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الدقهلية أن المساحة المنزرعة هذا الموسم 262 ألفا و878 فدانا على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن سعر استلام أردب القمح وزن 150 كيلو جراما بدرجة نظافة 32.5 درجة يبلغ 885 جنيها يتم دفع القيمة كاملة تشجيعا للموردين على التوريد.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الإثنين، أن محافظ الدقهلية تفقد رفقة رؤساء المراكز أعمال توريد محصول القمح المحلى للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وفى مركز ومدينة تمى الامديد، أوضح محمد البسيونى رئيس المركز أنه تم المرور على الشون بنطاق المركز شملت شونة مصنع المكرونة بصدقا، وشونة كفر سنجاب، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لهما تبلغ 7 آلاف طن، مؤكدا المتابعة اليومية لأعمال التوريد لتذليل العقبات أمام الموردين من أبناء مركز تمى الامديد.

وفى مركز السنبلاوين، قال متولى عبد العال رئيس المركز إنه تم متابعة أعمال توريد محصول القمح بشونة السنبلاوين، والتى تبلغ طاقتها الإستيعابية 13 ألف طن على مساحة 6 أفدنة، بالإضافة إلى شونة البنك الزراعى وشونة طنبول الجديدة بنطاق مركز السنبلاوين، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالتنسيق والتعاون مع كل الأجهزة المختصة وتذليل جميع العقبات أمام الموردين والاستجابة لمطالبهم وحل المشكلات التى تواجههم.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على أهمية متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر لتمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة؛ لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا لإزلة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات توريد المحصول على مستوى المحافظة.