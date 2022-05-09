قرار من وزير الأوقاف بشأن خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة.



جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة المقبلة. وأوضح أن الخطبة بعنوان: "الصانع المتقن"، وسيتم نقلها عبر شاشة التلفزيون المصرى.

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