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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696541/18مايو-انعقاد-الاجتماع-الأول-للجنة-الحوار-الوطني-السياسي-بالوفد

قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي يوم الأربعاء الموافق 18مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

دوت الخليج

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بالوفد 18 مايو

ويتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضاءها بموعد الاجتماع.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة

الدكتور عبد السند يمامة رئيسا

الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس

الدكتور هاني سري الدين عضوا

الدكتور ياسر الهضيبي عضوا

المهندس حسين منصور عضوا

عصام شيحة عضوا

رضا إدوارد عضوا

المهندس ياسر قورة عضوا

ماجدة النويشي عضوا

عصام الصباحي منسق عام

شريف عارف سكرتير اللجنة

ياسر قورة يكشف تفاصيل ورقة العمل التى تقدم بها للحزب

وكان قد صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطني لحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس بشأن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا، قرارا صائبا يأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، حيث أن هذا الحوار سيكون حلقة الوصل بين الشارع المصرى ومتطلباته وبين صانع القرار.

وأكمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزب الوفد قد شكل لجنة من قامات الحزب بهدف إعداد ورقة عمل الحوار الوطني، كأول حزب مصرى يقوم بالتفاعل مع تكليفات الرئيس السيسي، وهذا ليس بغريب على حزب الوفد العريق.

وكشف ياسر قورة، عن ملامح الحوار الوطني حيث انه سيطرح على أعضاء اللجنة تكوين مجلس يضم جميع الأحزاب الغير مجمدة او متنازع عليها بهدف مساندة الدولة و طرح حلول و مشاكل الأحزاب، على أن تجتمع دوريا مع الرئيس و الحكومة لطرح رؤى مختلفة في المشكلات التى تواجه الدولة.