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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696535/الأوقاف-تعلن-نقل-شعائر-صلاة-الجمعة-المقبلة-من-مسجد-السيدة-نفيسة

دوت الخليج

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد موضوعات خطبة الجمعة لشهر شوال 1443هـ لتكون على النحو التالي:

1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين 2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن 3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد 4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني

كان القطاع الديني بالأوقاف، قد نفى ما تردد بشأن إسناد إدارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) إلى أي جهة، مؤكدًا أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة مساجد

وأوضح القطاع الديني في بيان له، اليوم الإثنين، أن هناك بروتوكول تعاون بين مؤسسة مساجد والوزارة لإدارة عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد، في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية والتنظيمية كاملة من اختصاص وزارة الأوقاف.

وأثنى القطاع الديني على ما تقدمه مؤسسة مساجد من جهد مشكور ومقدر في خدمة المسجد، تحت إشراف وزارة الأوقاف، موجهًا لها الشكر على ما تقوم به من مساهمة في تطويره، مشيرًا إلى أن جميع عمليات التطوير تمت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال التنسيق بينها وبين وزارة الأوقاف والتي هي الجهة الرئيسية في عملية التطوير.

الوزارة تدعو لتحري الدقة في الأخبار

ودعت وزارة الأوقاف، إلى تحري الدقة في الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتركيز على ما تم من تطوير غير مسبوق للمسجد، وعدم الاعتداد بأية أخبار دون الرجوع إلى رئيس القطاع الديني، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ما لم يكن الخبر منشورًا على الموقع الرسمي للوزارة، أو صادرًا رسميًا عنها أو على لسان المتحدث الرسمي لها.

قصر الأنشطة الدعوية على وزراة الأوقاف دون سواها

كما أكدت وزارة الأوقاف، على انفتاحها الكبير على مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات، و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الجادة للإسهام في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وصيانتها، مع قصر جميع الأعمال والأنشطة الدعوية و تحديد نظام وآليات العمل بالمساجد على وزارة الأوقاف دون سواها.