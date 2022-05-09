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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696532/وزيرا-الطيران-والسياحة-يبحثان-آليات-تنشيط-الحركة-الجوية-والسياحية

اجتمع الدكتور محمد منار وزير الطيران المدني، صباح اليوم الإثنين، بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر وزراة الطيران، وبحضور عدد من المستثمرين السياحيين، في إطار التنسيق الدائم بين الوزارتين؛ لتنشيط حركة السياحة والطيران.

دوت الخليج

وزير الطيران يشيد بدور القيادة المصرية في دعم السياحة والطيران

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين، مثمنًا التعاون والتنسيق الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر؛ مشيدًا بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية في دعم قطاعي الطيران والسياحة، وتشجيع الاستثمارات.

وأضاف «منار» أن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين؛ لتحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

«العناني» يشيد بدعم قطاع الطيران لوزراة السياحة

ووجه الدكتور خالد العناني، الشكر لوزير الطيران المدني على دعمه وتعاونه الدائم لقطاع السياحة، وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية، لافتًا إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، والعمل على وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر، فضلًا عن تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين.

كما تم الاستماع لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين لمناطق الجذب السياحي، وبحث آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوربية إلى مدينة الأقصر؛ لتشجيع السياحة الثقافية.

وقد وجه المستثمرون الشكر لوزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، لجهودهم الكبيرة والمبادرات التي تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعي الطيران والسياحة وتنشيط حركة السفر والسياحة.

حضر اللقاء باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء وأحمد نبيل معاون وزير السياحة لشئون الطيران ولفيف من قيادات الوزارتين وعدد من المستثمرين السياحيين.