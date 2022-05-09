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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696531/الآن-موعد-وقفة-عرفات-وعيد-الأضحى-المبارك-2022

متى عيد الأضحى 2022؟.. تزداد علامات الاستفهام من قبل المواطنين بحثًا عن إجباة لهذا السؤال، وذلك مع اقتراب موعده إلى حد ليس ببعيد، والذي يبدأ معه موسم الحج. وينشر موقع دوت الخليج موعد عيد الأضحى المبارك، والمقرر له في شهر يوليو المقبل.

دوت الخليج

يكون عيد الأضحى بنهاية العشر الأوائل من ذي الحجة، في اليوم التالي لوقفة عرفات، الركن الأعظم في الحج، حيث يحتفل المسلمون بأداء أحد أركان الإسلام الخمس، وشعيرة من شعائر الإسلام التي فرضها الله، حيث يكون يوم 10 ذو الحجة.

هذا كان بالتاريخ الهجري وهو ثابت، أما عن التاريخ الميلادي، فمن المقرر أ، يتزامن عيد الأضحى 2022 مع يوم السبت 9 يوليو المقبل إلى الأربعاء 13 يوليو.

استطلاع هلال ذي الحجة

ومن المقرر أن تستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذوي الحجة في الوقت المحدد بنهاية شهر ذوي القعدة.

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج الإجازات الرسيمة المتبقية خلال العام الجاري 2022، والتي جاءت كالتالي:

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

ووفقًا للقانون تعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص القانون على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.