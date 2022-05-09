انت الان تتابع تفاصيل خبر «مصر تستطيع».. وزيرة الهجرة تلتقي هاني دميان لمناقشة محاور عدد من الجلسات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696528/مصر-تستطيع-وزيرة-الهجرة-تلتقي-هاني-دميان-لمناقشة-محاور-عدد-من-الجلسات

اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الإثنين، بالدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي؛ لمناقشة الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، وبالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

دوت الخليج

«مصر تستطيع» يستدعي مشاركة كافة جهود الدولة

ولفتت الوزيرة - خلال الاجتماع-، إلى أهمية التوقيت الذي يأتي به المؤتمر، حيث يستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج لدعم استراتيجية الدولة للتعامل مع مقتضيات المشهد العالمي المتشابك، والتحديات التي أحدثتها التطورات الوبائية والاقتصادية والجيوسياسية على الأسواق الصاعدة، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي العالمي ككل، كما يهدف المؤتمر إلى طرح مقترحات لتجاوز التحديات التي أصابت النشاط الصناعي على وجه خاص نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام بصورة كبيرة.

وأوضحت أنه سيكون هناك جلسة عمل حول التمويل الصناعي، يشارك فيها دكتور هاني دميان لخبرته المحلية والدولية، بالإضافة لحضور عدد من أبرز الخبراء المصريين المتخصصين في السياسات المالية بالخارج، كذلك جلسة عن الاقتصاد الأخضر والدور المحوري الذي ستقوم به الصناعات الخضراء كمحاكاة للاقتصاد المستقبلي واستدامة جهود التنمية، لافتة إلى الترابط بين هذه الجلسة الهامة وقمة تغير المناخ Cop27، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

مؤتمر «مصر تستطيع» يعزز الاستفادة من الفرص التي أتاحتها التحديات الراهنة

ومن ناحيته، اتفق الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، على الطرح الذي سردته وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدًا أن المؤتمر يقدم مساهمة الخبراء بالخارج في تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، ويعزز الاستفادة من الفرص التي أتاحتها التحديات الراهنة.

كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «100 مليار دولار صادرات»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها ستكون القوة الدافعة للاقتصاد وتتطلب توحيد الجهود صوب هذا الهدف، ويمكن تحقيقه بتغطية الصادرات الصناعية وتوسيع قواعد المصدرين وقواعد المنتجات القابلة للتصدير من خلال الدخول في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية، التي تتطلب جهودا على كافة المستويات بالتعاون مع الغرف التجارية والدول الشريكة وكذا اتحاد الصناعات وغيرها، مما يطرح حوارًا حول تعزيز أدوار هذه الغرف والاتحادات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وكما هو معمول به في عدد من الدول.

وتعقد أولى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يوم 31 مايو الجاري، بحضور لفيف من المسئولين ورجال الصناعة في مصر، وعدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات، وتعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس وأولوية النفاذ للأسواق الأفريقية من أهم فعاليات مؤتمر مصر تستطيع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.