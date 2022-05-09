وزير المالية:للعام الخامس أعرض على نواب البرلمان البيان المالى ..والشعب المصرى هو البطل دائما

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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696525/وزير-الماليةللعام-الخامس-أعرض-على-نواب-البرلمان-البيان-المالى-والشعب-المصرى-هو-البطل-دائما

بدأ د. محمد معيط، وزير المالية، العرض للبيان المالى أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، عن الموازنـة العامـة للدولـة 2022-2023 مؤكدا على أنه للعام الخامس على التوالى يتشرف بعرض البيان المالى على الأعضاء والتى يتـزامن توقيـت هذا العام بأحـداث وظـروف اسـتثنائية والتـي يعكسـها المشـهد الإقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقـدرة علـي التعافي منها، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايـدت حـدتها فـى أعقـاب الأزمـة الروسـية - ً الأوكرانية؛ ليتأكد مجددا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.

دوت الخليج جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، مشيرا إلى أن السياسة المالية والإقتصادية خلال السـنوات السـ ابقة ستهدفت خلق مناخ محفـز للنمـو والتنميـة وزيـادة الإنتـاج، وهـو مـا وضـح جليـاً فـي منهجيـة السياسات والإصلاحات التي تمت علـي أصـعدة السياسـات الضـريبية (ضـريبة الـدخل / ضـريبة القيمـة المضـافة / ضـريبة الدمغـة) وكـذلك السياسـات الجمركيـة الفاعلـة فـي خدمـة الإقتصـاد ع القومي، فضلاً عن تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الماليـة الأخـرى وأهمهـا إقرار قانون المالية العامـة الموحـد الـذى يـدمج قـانونى المحاسـبة الحكوميـة وقـانون الموازنـة العامة للدولة الذى يُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للماليـة العامـة للدولـة فـى الجمهورية الجديدة ويجسد النقلة النوعية في الإصلاحات التشـريعية التـى تنفـذها الدولـة مـن خلال ما اسـتحدثه القـانون مـن أحكـام مسـتجدة تعكـس فلسـفة الأداء المـالي القـائم علـى الـنظم المميكنة والنظم القائمة على أحـدث المعـايير الدوليـة فـى إدارة الماليـة العامـة وبمـا سـاهم فـي تحفيز النشاط الاقتصادي. وتوجه وزير المالية للمجلس رئيسا وأعضاء على دعمهم للحكومة خلال تلك الأزمة العالمية التى نواجههـا، مؤكدا على أن مصر سـتستطيع بـإذن الله مـن خـلال هـذا التلاحم والدعم الوطنى أن تتخطى هذه الأزمة بأقل الخسـائر مـن خـلال تقـديم المسـاندة والـدعم الكافى للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء دعائم اقتصاد قوى قادر على التعامل مـع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقـة دول العـالم والمؤسسـات الدوليـة والمسـتثمرينفى إمكانياته وقدراته ويمهد القدرة على سرعة تحقيق التنمية الشاملة والتـى سـتؤمن بـإذن اللهللمواطن المصرى مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له ولأولاده وللأجيال القادمة. وزير المالية:للعام الخامس أعرض على نواب البرلمان البيان المالى ..والشعب المصرى هو البطل دائما وقال أيضا أود أن أتوجه من هـذا المكـان المـوقر وأمـامكم نـواب الشـعب بكـل التحيـة والتقـديرللشعب المصرى العظيم كونه البطل الحقيقي لمـا تـم مـن إصـلاح خـلال السـنوات السـابقة حيـثالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتحمل الأعباء ثقة منه فـى قيادتـه وحبـاً لبلـده ولتطلعـه لتـأمينمستقبل أفضل له ولأولاده، والآن تبذل الحكومة وكافة مؤسسات الدولة قصارى جهـدها لتـوفير خدمة وحماية صحية لائقة للمواطن ولأسرته ولمساندة الجميع على تجاوز الأزماتـ الحالية.

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