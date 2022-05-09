انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. رجال طائرة الأهلي يستعد لمواجهة فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696519/بالصور-رجال-طائرة-الأهلي-يستعد-لمواجهة-فاب-الكاميروني-ببطولة-إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال استعداده القوي في تونس لمواجهة نظيره فاب الكاميروني في ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الخططي الساعة الثانية عشرة ظهرًا ضمن برنامج الإعداد الشامل، الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية للاعبين، والوصول بالجميع إلى أفضل مستويات الجاهزية.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.