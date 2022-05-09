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القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696516/بالخطوات-طريقة-ورابط-الاستعلام-بالرقم-القومي-عن-معاش-تكافل-وكرامة-2022

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 والخطوات.. ارتفعت مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، حيث ترغب كثير من الفئات من محدودي الدخل في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وخطوات الاستعلام، فضلًا عن شروط الاستحقاق.

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الرابط تكافل وكرامة

- الخطوة الأولى: الدخول على رابط الاستعلام من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: تسجيل كل البيانات الخاصة بالمتقدم من الاسم والرقم القومي والعنوان.

الخطوة الرابعة: تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له واختيار محافظة الإقامة.

الخطوة الخامسة: الضغط على استعلام، وبمجرد الضغط على تلك الأيقونة، تظهر لك كل المعلومات المراد الاستعلام عنها.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من الأسر المتنشرة في أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة

وحددت وزارة التضاامن الإجتماعي الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي: الأسرة الطفل المرأة ذوى الإعاقة المسنين الشباب

خطوات التقديم

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة، وجاءت كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية - قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال - صورة من بطاقة التموين - قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة كما وضعت الحكومة ضوابط وشروط للاستفادة من معاش تكافل وكرامة نستعرضها فيما يلي:

- لا يقل عمر الشخص عن 35 عامًا.

- لا يزيد دخله الشهري عن 400 جنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

- لا يكون مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

- يكون مقيم في مصر أثناء الحصول على المعاش.

الشروط

ووضعت وزارة التضامن الإجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول والاستفادة على معاش تكافل وكرامة، وهي:

- ألا يكون الزوج/الزوجه أو المسن/ العاجز يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- يجب وفقا للشروط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم المستندات اللازمة الداعمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

عدم وجود أى من موانع الصرف الآتيه :

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

ـ ملكية أرض زراعية ( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر )

ـ إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

ـ تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

ـ عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعية ( تجميد لحين التحقق )

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا