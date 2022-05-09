المالية: التزمنا بالنسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى فى موازنة 2022/2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:29 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى، وقبل الجامعى والبحث العلمى، فى مشروع موازنة 2022/2023، حيث بلغت مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021/2022.

وأشار خلال إلقاء بيانه عن موازنة 22/23 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أنه تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وذكر أن مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة فى الموازنة بلغت نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية.

وتابع قائلا:" الموازنة تعكس الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال".