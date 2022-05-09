فحص أكثر من 78 ألف مواطن بسوهاج ضمن المبادرات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 78 ألف و800 مواطن ضمن 4 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، والتى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.





وقالت إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدة أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كل المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الـ4 مبادرات شملت:

أولا: مبادرة (صحة المرأة) والتى تأتى لدعم صحة المرأة المصرية، وتم من خلالها فحص أكثر من 36 ألفا و200 سيدة خلال شهر أبريل لعام 2022، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ثانيا: مبادرة (السمعيات) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص أكثر من 8 آلاف و500 طفل، خلال شهر أبريل لعام 2022 حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا: مباراة (صحة الأم والجنين) والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، حيث تم فحص أكثر من ألف و900 سيدة فى أبريل 2022 وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

رابعا: مبادرة (الاعتلال الكلوى) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص أكثر من 32 آلف مواطن أيضا خلال شهر أبريل 2022، حيث تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.