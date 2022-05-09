2.6 مليون جنيه.. تكلفة تطوير 3 معامل لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

وأوضح عبدالغفار فى تصريح اليوم الإثنين، أن أعمال التطوير جاءت فى إطار الاهتمام بمنظومة المعامل والجودة، وشملت تطوير معمل مياه الشرب بمركز جهينة، ومعمل مياه الشرب بمركز طما، ومعمل الصرف الصحى بمركز طهطا.
وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إلى أنه يتم رفع وتحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا من محطات ومآخذ وشبكات مياه الشرب من خلال 12 معمل مياه رئيسيا و15 معمل مياه متنقلا، والمعمل المركزى لمياه الشرب، لافتا إلى أنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
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