وزير التعليم العالى يتفقد منشآت جامعة المنصورة الأهلية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم، الإثنين، منشآت جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، للاطمئنان على أعمال الإنشاءات، والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ بمقر الجامعة.





رافق الوزير الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح تفصيلى عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ التى تسير وفقًا للجداول الزمنية، والمواصفات المُتفق عليها.

وأكد الوزير أن جامعة المنصورة الأهلية أول جامعة أهلية تنبثق من جامعة حكومية، وقد أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 42 لسنة 2022 وتُعد أحد المشروعات القومية للتعليم العالى بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر.

وأضاف عبدالغفار أن إنشاء جامعة أهلية جديدة بالمنصورة، يستهدف مواكبة الزيادة المستمرة فى الطلب على التعليم العالى، وإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، وكذا الإسهام فى تنمية المنطقة الصناعية، والأقاليم المحيطة بها.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة المنصورة الأهلية، وهى جامعات: (أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، موضحًا أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إلى أن "جامعة المنصورة الأهلية" تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلى جنوبًا.

وأضاف أن "جامعة المنصورة الأهلية" تضم 8 كليات، بها 27 برنامجًا بينيًّا، مقسمة إلى 3 قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل كليات: (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل كليات (الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية) وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل كليات: (الاقتصاد والعلوم الإدارية، الآداب والعلوم الإنسانية)، وقد تم إنشاء 10 مبانٍ رئيسية، تضم الكليات المختلفة، وإدارة الجامعة، وتم الانتهاء من البنية التحتية، ويجرى حاليًا عمليات تجهيز المعامل، والتجهيزات التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن إنشاء جامعة المنصورة الأهلية يُسهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية فى الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع فى الجامعات الأهلية، ونشر مظلة التعليم الجامعى فى مختلف أنحاء الجمهورية، مع الأخذ بأحدث النظم العالمية، وربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.