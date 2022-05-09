تحويلات مرورية بسبب الأعمال الإنشائية لكوبرى البراجيل بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تزامنا مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل، ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، سيتم غلق طريق البراجيل كليا أمام حركة المرور، فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى باتجاه مناطق كوبرى المطار، ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من 600 متر، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين وحتى الانتهاء من الأعمال.

وأضافت أنه بالنسبة للمركبات القادمة من مناطق أوسيم، وأسفل الطريق الدائرى، وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار، ومحور أحمد عرابى، ستقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القادم من كوبرى المطار، ومحور أحمد عرابى قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى، وتحويل الاتجاه الآخر إلى اتجاهين لحركة المرور، واستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى باتجاه كوبرى المطار، ومحور أحمد عرابى، عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها).

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.